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Кения - Кот-д'Ивуар

10.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур Кения - Кот-д'Ивуар
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Матч еще не начался
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кения 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Сейшельские Острова 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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