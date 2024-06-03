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Намибия - Либерия

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Намибия - Либерия
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Матч еще не начался
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Намибия 1 0 0 1 0:1 -1 0
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Россия
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