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Кения - Бурунди

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Кения - Бурунди
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2023

28 марта, вторник 00:00 Кения Бурунди

25 марта, суббота 00:00 Кения Бурунди
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кения 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Сейшельские Острова 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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