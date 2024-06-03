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Нигерия - ЮАР

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Нигерия - ЮАР
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Матч еще не начался
Кубок африканских наций 2019
Плей-офф, 1/4 финала
10 июля, среда 22:00 Нигерия 2:1 ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 22:15 ЮАР 0:2 Нигерия
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Россия
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