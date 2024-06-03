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Бенин - Руанда

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Бенин - Руанда
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа H
6 тур
8 сентября, воскресенье 19:00 Бенин 2:0 Руанда
2 тур
10 июня, воскресенье 17:30 Руанда 1:1 Бенин
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенин 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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