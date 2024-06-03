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Зимбабве - Лесото

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Зимбабве - Лесото
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2013

17 июля, среда 20:00 Зимбабве 2:1 Лесото
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Россия
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