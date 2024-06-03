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Египет - Буркина-Фасо

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Египет - Буркина-Фасо
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Матч еще не начался
Кубок африканских наций 2017
Плей-офф, 1/2 финала
1 февраля, среда 22:00 Буркина-Фасо 1:1
(3:4)п		 Египет
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Россия
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