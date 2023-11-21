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Коморские Острова - Гана

21.11.2023, Вторник, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Коморские Острова - Гана
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Матч начнется в 19:00 мск
Кубок африканских наций 2021, группа C
3 тур
18 января, вторник 22:00 Гана 2:3 Коморские Острова
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Россия
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