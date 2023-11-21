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Сан-Томе и Принсипи - Намибия

21.11.2023, Вторник, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Сан-Томе и Принсипи - Намибия
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Матч начнется в 19:00 мск
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Россия
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