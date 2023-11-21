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Ливия - Камерун

21.11.2023, Вторник, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Ливия - Камерун
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Матч начнется в 19:00 мск
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа I
6 тур
8 сентября, воскресенье 18:30 Камерун 1:0 Ливия
2 тур
10 июня, воскресенье 20:00 Ливия 2:1 Камерун
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Россия
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