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Ботсвана - Гвинея

21.11.2023, Вторник, 16:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Ботсвана - Гвинея
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Матч начнется в 16:00 мск
Кубок Африканских Наций 2012, группа D
Групповой раунд, 2 тур
28 января, суббота 20:00 Ботсвана 1:6 Гвинея
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Россия
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