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Сейшельские Острова - Кения

20.11.2023, Понедельник, 22:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Сейшельские Острова - Кения
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Матч начнется в 22:00 мск
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кения 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Сейшельские Острова 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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