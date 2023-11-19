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Мозамбик - Алжир

19.11.2023, Воскресенье, 16:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Мозамбик - Алжир
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Матч начнется в 16:00 мск
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Россия
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