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Камерун - Маврикий

17.11.2023, Пятница, 22:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Камерун - Маврикий
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Матч начнется в 22:00 мск
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Камерун 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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