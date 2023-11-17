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Коморские Острова - ЦАР

17.11.2023, Пятница, 16:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Коморские Острова - ЦАР
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Матч начнется в 16:00 мск
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Россия
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