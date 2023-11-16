Введите ваш ник на сайте

Алжир - Сомали

16.11.2023, Четверг, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Алжир - Сомали
...
Матч начнется в 19:00 мск
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алжир 0 0 0 0 0:0 0 0
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+