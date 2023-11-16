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Судан - Того

16.11.2023, Четверг, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Судан - Того
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Матч начнется в 19:00 мск
П1
3.75
Х
3
П2
2.2
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Россия
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