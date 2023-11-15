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Эфиопия - Сьерра-Леоне

15.11.2023, Среда, 22:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Эфиопия - Сьерра-Леоне
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Матч начнется в 22:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2021

26 августа, четверг 00:00 Эфиопия 0:0 Сьерра-Леоне
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Матч-центр
19:00
ДР Конго
Мавритания
0
0
Идет второй тайм
Россия
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