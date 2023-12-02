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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кембридж Юнайтед - Флитвуд
Кембридж Юнайтед - Флитвуд: обзор матча 02 декабря 2023
Кембридж Юнайтед
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
4 : 0
Завершен
Флитвуд
7'
Д. Эндрю
11'
Э. Качунга
13'
Ф. Окенабирхи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Флитвуд
Замена
G. McConnell
️️️️
J. Brophy
81'
Замена
B. Haunstrup
️️️️
Д. Эндрю
80'
Замена
S. Janneh
️️️️
Э. Качунга
73'
Замена
J. Lankester
️️️️
С. Кайкай
73'
69'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Д. Стокли
65'
Желтая карточка
Д. Стокли
57'
Замена
Ш. Руни
️️️️
К. Джонстон
Желтая карточка
Д. Окедина
38'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Окенабирхи
Пас отдал
С. Кайкай
13'
ГОЛ! 2:0!
Э. Качунга
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эндрю
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
25
Jack Stevens
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
14
Райан Брум
ПП
9
Джейден Стокли
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Адам Мэй
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Флитвуд
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
22
Callum Dolan
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
40
Pharrell Brown
ЦФ
4-1-1-5
3
Эндрю
12
Окедина
5
Моррисон
2
8
Томас
10
Качунга
6
11
Кайкай
9
Окенабирхи
16
25
2-5-1-2
1
2
Джонстон
44
14
Брум
44
16
Вела
10
Мэйор
18
Лаваль
44
Паттерсон
7
Мэрриот
9
Стокли
16
27
27
16
3
Эндрю
20
20
3
Эндрю
11
Кайкай
7
7
11
Кайкай
10
Качунга
17
17
10
Качунга
2
Джонстон
26
Руни
26
Руни
2
Джонстон
9
Стокли
20
Тшиманга
20
Тшиманга
9
Стокли
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Флитвуд
25
William Mannion
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Адам Мэй
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
40
Pharrell Brown
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Адам Мэй
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Остались в запасе
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Finlay Armstrong
ЦЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
40
Pharrell Brown
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Флитвуд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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