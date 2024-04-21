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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Вестерн Юнайтед
Перт Глори - Вестерн Юнайтед: обзор матча 21 апреля 2024
Перт Глори
21.04.2024, воскресенье, 10:00
Австралия. А-лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Вестерн Юнайтед
23'
A. Taggart
47'
A. Taggart
90+3'
D. Williams
4'
M. Grimaldi
65'
R. Danzaki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Вестерн Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
S. Pasquali
ГОЛ! 3:2!
D. Williams
Пас отдал
T. Ostler
90'
+3
Замена
J. Muir
️️️️
M. Amini
80'
Замена
J. Rawlins
️️️️
J. Koutroumbis
80'
Замена
T. Ostler
️️️️
J. Carluccio
80'
Желтая карточка
M. Amini
71'
67'
Замена
J. Najdovski
️️️️
M. Ruhs
65'
ГОЛ! 2:2!
R. Danzaki
Пас отдал
M. Ruhs
Замена
D. Williams
️️️️
S. Colakovski
62'
58'
Замена
S. Pasquali
️️️️
S. Lustica
54'
Желтая карточка
M. Grimaldi
ГОЛ! 2:1!
A. Taggart
47'
Желтая карточка
G. Colli
45'
ГОЛ! 1:1!
A. Taggart
Пас отдал
J. Koutroumbis
23'
6'
Желтая карточка
S. Lustica
4'
ГОЛ! 0:1!
M. Grimaldi
Пас отдал
Л. Уэльс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
8
Mustafa Amini
ЦП
20
Giordano Colli
ЦП
7
S. Colakovski
ЦФ
77
D. Bennie
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
2
Tomoki Imai
(К)
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
10
Steven Lustica
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Перт Глори
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
24
Andriano Lebib
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
4-2-4
20
17
21
22
15
8
20
7
22
29
77
4-4-1-1
1
2
2
17
29
32
14
77
10
11
Уэльс
19
17
20
20
17
7
9
9
7
22
23
23
22
10
21
21
10
19
18
18
19
Остались в запасе
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
24
Andriano Lebib
ЦЗ
Главный тренер
Ален Стайчич
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
Остались в запасе
24
Andriano Lebib
ЦЗ
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Перт Глори - Вестерн Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
524
487
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Shane Skinner, Australia
Стадион:
ХБФ Парк
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Перт Глори
Вестерн Юнайтед
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