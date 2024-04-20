Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Сидней
Макартур - Сидней: обзор матча 20 апреля 2024
Макартур
20.04.2024, суббота, 12:45
Австралия. А-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сидней
45+4'
J. Drew
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Сидней
90'
+7
Желтая карточка
L. Brattan
90'
Замена
N. Amanatidis
️️️️
Д. Кинг
Замена
K. Popović
️️️️
L. Rose
82'
Замена
M. Jurman
️️️️
K. Baccus
74'
Замена
D. De Silva
️️️️
J. Drew
74'
69'
Замена
J. Kucharski
️️️️
M. Burgess
Красная карточка
Т. Смит
67'
46'
Замена
Р. Мак
️️️️
C. Hollman
ГОЛ! 1:0!
J. Drew
45'
+4
Желтая карточка
K. Baccus
41'
Красная карточка
I. Vujica
37'
Желтая карточка
J. Drew
27'
Замена
Ч. М'Момбва
️️️️
R. Borges Rodrigues
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
15
Kearyn Baccus
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
15
Lachlan Rose
ЦФ
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
23
Rhyan Grant
ЦЗ
10
Anthony Caceres
ЦП
14
Hayden Matthews
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
7
Daniel De Silva
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Джек Родуэлл
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
2-2-5
12
6
13
15
23
Льюис
98
Жермен
15
Смит
11
17
15
2-5-3
30
Редмэйн
23
16
Кинг
10
6
26
14
14
15
90
Фабио
11
Лолли
17
24
М'Момбва
24
М'Момбва
17
15
29
29
15
11
7
7
11
15
5
5
15
6
21
Мак
21
Мак
6
16
Кинг
22
22
16
Кинг
14
9
9
14
Остались в запасе
Макартур
Сидней
1
Danijel Nizic
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
Главный тренер
Миле Стержовски
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Макартур - Сидней
2
2
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
8
10
Офсайды
2
5
Количество передач
323
520
Сейвы
4
5
Точность передач %
64
81
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
Новости команд
Все
Макартур
Сидней
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+