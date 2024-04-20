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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити: обзор матча 20 апреля 2024
Вестерн Сидней Уондерерс
20.04.2024, суббота, 08:30
Австралия. А-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Мельбурн Сити
69'
M. Younis
28'
Л. Натель
39'
М. Яколиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити
87'
Замена
C. Good
️️️️
V. Fernández
87'
Замена
A. Lopane
️️️️
H. Politidis
83'
Желтая карточка
S. Souprayen
Замена
N. Blair
️️️️
Z. Sapsford
79'
78'
Замена
T. Antonis
️️️️
М. Леки
77'
Замена
M. Caputo
️️️️
Т. Арслан
75'
Желтая карточка
N. Reis
Замена
M. Ninković
️️️️
С. Киттель
74'
ГОЛ! 1:2!
M. Younis
Пас отдал
D. Scicluna
69'
Замена
D. Scicluna
️️️️
A. Simmons
67'
58'
Замена
H. Politidis
️️️️
Л. Натель
Замена
M. Younis
️️️️
M. Antonsson
46'
Замена
N. Barrie
️️️️
A. Bonetig
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Яколиш
Пас отдал
S. Ugarković
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Натель
Пас отдал
М. Леки
8'
Желтая карточка
V. Fernández
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
ВР
31
Aidan Simmons
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
9
Zachary Sapsford
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
4
Nuno Reis
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
8
Джеймс Джегго
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
19
Лео Натель
ЦФ
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
24
N. Barrie
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
8
Dylan Scicluna
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
21
Marcus Younis
ЦФ
9
Nathanael Blair
ЦФ
Мельбурн Сити
40
James Nieuwenhuizen
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
21
Alessandro Lopane
ЦП
6
Zane Schreiber
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
4-4-1-1
20
Томас
31
6
Марсело
6
19
12
25
9
8
Киттель
20
Пиериас
14
3-3-2-2
1
26
4
15
8
Джегго
30
Арслан
6
7
Леки
44
Яколиш
9
Макларен
19
Натель
6
24
24
6
31
8
8
31
8
Киттель
10
10
8
Киттель
14
21
21
14
9
9
9
9
15
6
6
15
19
Натель
19
19
19
Натель
21
21
7
Леки
17
17
7
Леки
30
Арслан
9
9
30
Арслан
Остались в запасе
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
1
Daniel Margush
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
Главный тренер
Марк Рудан
40
James Nieuwenhuizen
ВР
6
Zane Schreiber
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
1
Daniel Margush
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
Остались в запасе
40
James Nieuwenhuizen
ВР
6
Zane Schreiber
ЦП
Главный тренер
Марк Рудан
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити
3
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
559
462
Сейвы
0
7
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
КоммБанк
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