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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед
Сентрал Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед: обзор матча 01 мая 2024
Сентрал Кост Маринерс
01.05.2024, среда, 12:00
Австралия. А-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Аделаида Юнайтед
36'
J. Farrell
76'
М. Балар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед
Замена
H. Steele
️️️️
B. Tapp
85'
83'
Замена
Y. Dukuly
️️️️
H. Van der Saag
Замена
R.
️️️️
S. Roux
80'
78'
Замена
P. Madanha
️️️️
I.
78'
Замена
L. Jovanovic
️️️️
H. Ibusuki
78'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
S. Mauk
ГОЛ! 2:0!
М. Балар
76'
74'
Желтая карточка
Н. Иранкунда
Желтая карточка
S. Roux
72'
Замена
M. Di Pizio
️️️️
C. Theoharous
70'
Желтая карточка
M.
64'
59'
Замена
L. Duzel
️️️️
Z. Clough
57'
Желтая карточка
Z. Clough
Замена
R. Edmondson
️️️️
A. Kuol
46'
ГОЛ! 1:0!
J. Farrell
Пас отдал
M.
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
7
Christian Theoharous
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
6
Stefan Mauk
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Isaías
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
22
Ronald
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
36
Panashe Madanha
ЦЗ
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
23
Luke Duzel
ЦП
9
Luka Jovanovic
ЦФ
91
Yaya Dukuly
ЦФ
4-4-2
20
Вукович
15
45
5
66
7
26
4
16
Балар
10
45
3-5-1-1
40
17
4
7
6
8
55
10
21
Лопес
19
Иранкунда
9
26
16
16
26
7
10
10
7
15
22
22
15
45
27
27
45
8
36
36
8
6
22
22
6
10
23
23
10
9
9
9
9
17
91
91
17
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
1
James Delianov
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Jing Lual
ЦФ
Остались в запасе
1
James Delianov
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
6
13
Офсайды
1
0
Количество передач
324
553
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
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Сентрал Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед
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2021.10.27 15:28
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2024.11.05 13:12
В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка
2023.11.15 08:38
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2023.11.14 13:58
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2023.11.11 12:00
Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»
2021.10.27 15:28
35
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