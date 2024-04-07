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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Сидней
Ньюкасл Джетс - Сидней: обзор матча 07 апреля 2024
Ньюкасл Джетс
07.04.2024, воскресенье, 08:00
Австралия. А-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Сидней
19'
C. Taylor
28'
R. Piscopo
60'
А. Стамателопулос
45'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Сидней
Замена
А. Гудвин
️️️️
C. Timmins
87'
81'
Замена
N. Amanatidis
️️️️
Д. Лолли
Замена
B. O'Neill
️️️️
R. Piscopo
81'
Замена
C. Jenkinson
️️️️
C. Taylor
81'
79'
Замена
J. Kucharski
️️️️
Фабио
65'
Замена
Д. Кинг
️️️️
J. Courtney-Perkins
Замена
Л. Бейлис
️️️️
D. Stynes
63'
Замена
J. Hoffman
️️️️
D. Wilmering
63'
ГОЛ! 3:1!
А. Стамателопулос
Пас отдал
C. Taylor
60'
58'
Желтая карточка
G. Lacerda
Желтая карточка
C. Timmins
50'
46'
Замена
M. Burgess
️️️️
C. Hollman
46'
Замена
H. Matthews
️️️️
Д. Родуэлл
45'
ГОЛ! 2:1!
Фабио
Пас отдал
A. Caceres
37'
Красная карточка
Р. Мак
ГОЛ! 2:0!
R. Piscopo
Пас отдал
D. Stynes
28'
ГОЛ! 1:0!
C. Taylor
Пас отдал
А. Стамателопулос
19'
Желтая карточка
D. Stynes
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
13
Clayton Taylor
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
23
Kosta Grozos
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
7
Reno Piscopo
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Anthony Caceres
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
90
Фабио
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Brandon O'Neill
ЦП
7
Арчи Гудвин
ЦФ
10
Лахлан Бейлис
ЦФ
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Hayden Matthews
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
4-5-1
1
14
2
23
3
Чанчар
8
23
11
7
13
16
Стамателопулос
2-4-1-3
30
Редмэйн
23
4
6
Родуэлл
6
26
10
21
Мак
15
11
Лолли
90
Фабио
23
3
3
23
13
2
2
13
7
6
6
7
8
7
Гудвин
7
Гудвин
8
11
10
Бейлис
10
Бейлис
11
4
16
Кинг
16
Кинг
4
6
Родуэлл
14
14
6
Родуэлл
6
14
14
6
90
Фабио
9
9
90
Фабио
11
Лолли
22
22
11
Лолли
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Сидней
20
Michael Weier
ВР
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
1
Adam Pavlesic
ВР
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Сидней
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
1
4
Количество передач
383
504
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Jack Morgan, Australia
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
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2025.09.17 22:43
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2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
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