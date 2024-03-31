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Мельбурн Виктори - Перт Глори

31.03.2024, Воскресенье, 00:00 мск Австралия. А-лига, 22 тур Мельбурн Виктори - Перт Глори
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
11 тур
6 января, суббота 13:45 Перт Глори Мельбурн Виктори
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Россия
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