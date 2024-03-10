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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Брисбен Роар
Сидней - Брисбен Роар: обзор матча 10 марта 2024
Сидней
10.03.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Брисбен Роар
64'
Р. Мак
67'
H. Hore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сидней - Брисбен Роар
Желтая карточка
Э. Редмэйн
90'
+1
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Лолли
90'
+1
89'
Замена
T. Gomulka
️️️️
K. Jelacic
Замена
M. Glasson
️️️️
Р. Мак
82'
78'
Замена
J. Markovski
️️️️
N. Mileusnić
78'
Замена
A. Majok
️️️️
M. Rojas
74'
Желтая карточка
C. Brown
Желтая карточка
J. Courtney-Perkins
73'
67'
ГОЛ! 1:1!
H. Hore
Пас отдал
C. Brown
ГОЛ! 1:0!
Р. Мак
Пас отдал
R. Grant
64'
60'
Замена
J. Lofthouse
️️️️
F. Berenguer
Замена
L. Brattan
️️️️
Фабио
46'
Замена
G. Lacerda
️️️️
M. Burgess
26'
Красная карточка
Д. Гирдвуд-Райх
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
(К)
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Hayden Matthews
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
19
Jack Hingert
ЦЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
21
Marco Rojas
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
26
Luke Brattan
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
11
Jez Lofthouse
ЦФ
8
Jonas Markovski
ЦФ
3-4-1-2
30
Редмэйн
23
4
3
Гирдвуд-Райх
14
10
14
6
21
Мак
90
Фабио
11
Лолли
4-4-2
1
5
Труин
3
19
5
13
8
10
23
21
10
11
Лолли
16
Кинг
16
Кинг
11
Лолли
90
Фабио
26
26
90
Фабио
14
15
15
14
21
Мак
19
19
21
Мак
21
99
99
21
23
12
12
23
10
11
11
10
10
8
8
10
Остались в запасе
Сидней
Брисбен Роар
1
Adam Pavlesic
ВР
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Сидней - Брисбен Роар
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
13
Офсайды
0
5
Количество передач
243
644
Сейвы
4
1
Точность передач %
65
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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