Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Ньюкасл Джетс
Перт Глори - Ньюкасл Джетс: обзор матча 09 марта 2024
Перт Глори
09.03.2024, суббота, 13:45
Австралия. А-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл Джетс
72'
A. Taggart
90'
A. Taggart
40'
C. Taylor
54'
L. Mauragis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Ньюкасл Джетс
90'
+2
Замена
А. Гудвин
️️️️
T. Kevin Aquilina
ГОЛ! 2:2!
A. Taggart
Пас отдал
G. Colli
90'
83'
Замена
T. Buhagiar
️️️️
C. Taylor
73'
Замена
C. Timmins
️️️️
R. Piscopo
ГОЛ! 1:2!
A. Taggart
Пас отдал
D. Williams
72'
Замена
K. Andrew Moore Majekodunmi
️️️️
A. Susnjar
71'
Замена
J. Koutroumbis
️️️️
J. Rawlins
67'
Замена
D. Williams
️️️️
S. Colakovski
57'
Замена
T. Ostler
️️️️
M. Amini
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
L. Mauragis
40'
ГОЛ! 0:1!
C. Taylor
Пас отдал
T. Kevin Aquilina
Желтая карточка
A. Taggart
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
2
Riley Warland
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
8
Mustafa Amini
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
23
Kosta Grozos
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
6
Brandon O'Neill
(К)
ЦП
7
Reno Piscopo
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
41
Aiki Tsukamoto
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
31
Joel Anasmo
ЦФ
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
4-2-4
20
17
2
23
15
20
8
77
22
29
7
3-2-4-1
1
5
2
3
Чанчар
14
39
13
6
7
23
16
Стамателопулос
8
20
20
8
7
9
9
7
23
22
22
23
15
21
21
15
7
8
8
7
13
16
16
13
39
7
Гудвин
7
Гудвин
39
Остались в запасе
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
13
Cameron Cook
ВР
41
Aiki Tsukamoto
ЦП
31
Joel Anasmo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
11
Daniel Stynes
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
41
Aiki Tsukamoto
ЦП
31
Joel Anasmo
ЦФ
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
11
Daniel Stynes
ЦП
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Статистика матча Перт Глори - Ньюкасл Джетс
1
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
11
Офсайды
5
1
Количество передач
339
546
Сейвы
8
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Lachlan Keevers, Australia
Стадион:
ХБФ Парк
Новости команд
Все
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
Le Figaro: австралийский «Перт Глори» готов подписать Ибрагимовича
2019.11.01 13:17
1
Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»
2019.07.13 16:29
Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на предсезонное турне
2019.07.07 17:17
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
Le Figaro: австралийский «Перт Глори» готов подписать Ибрагимовича
2019.11.01 13:17
1
Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»
2019.07.13 16:29
Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на предсезонное турне
2019.07.07 17:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+