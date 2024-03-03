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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед: обзор матча 03 марта 2024
Веллингтон Феникс
03.03.2024, воскресенье, 07:00
Австралия. А-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Аделаида Юнайтед
34'
Б. Олд
69'
O. van Hattum
78'
Б. Олд
59'
L. Jovanovic (П)
90+4'
H. Ibusuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
H. Ibusuki
Пас отдал
R. Kitto
90'
+2
Желтая карточка
Н. Иранкунда
ГОЛ! 3:1!
Б. Олд
Пас отдал
S. Wootton
78'
Замена
I. R. Hughes
️️️️
D. Ball
76'
75'
Желтая карточка
B. Warland
70'
Замена
J. Yull
️️️️
E. Alagich
70'
Замена
Н. Иранкунда
️️️️
H. Van der Saag
ГОЛ! 2:1!
O. van Hattum
69'
Замена
O. van Hattum
️️️️
Ю. Салас
69'
Замена
К. Барбарусес
️️️️
Б. Краев
69'
Замена
F. Conchie
️️️️
M. Al-Taay
68'
61'
Замена
H. Ibusuki
️️️️
L. Jovanovic
61'
Замена
Y. Dukuly
️️️️
A. Ayoubi
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
L. Jovanovic
54'
Желтая карточка
I.
ГОЛ! 1:0!
Б. Олд
Пас отдал
Т. Пэйн
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
20
Финн Сурман
ЦЗ
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
2
Юстин Салас
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
10
David Ball
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
8
Isaías
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
15
I. R. Hughes
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
9
Костас Барбарусес
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
91
Yaya Dukuly
ЦФ
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Полсен
20
Сурман
18
14
Руфер
2
Салас
6
4
Пэйн
23
Краев
11
Олд
4
10
3-2-4-1
1
7
4
4
27
17
6
55
42
8
9
10
15
15
10
23
Краев
9
Барбарусес
9
Барбарусес
23
Краев
3
Саттон
3
Саттон
6
5
5
6
2
Салас
14
14
2
Салас
55
12
12
55
17
19
Иранкунда
19
Иранкунда
17
42
91
91
42
9
9
9
9
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
19
Оскар Завада
ЦФ
25
Jack Duncan
ВР
30
Alby Kelly-Heald
ВР
27
Matt Sheridan
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
40
Ethan Cox
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
19
Оскар Завада
ЦФ
25
Jack Duncan
ВР
30
Alby Kelly-Heald
ВР
27
Matt Sheridan
ЦП
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
15
23
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
396
399
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
13
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Jack Morgan, Australia
Стадион:
Westpac Stadium, Wellington
Посещаемость:
7207
Новости команд
Все
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
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