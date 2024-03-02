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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Перт Глори
Вестерн Юнайтед - Перт Глори: обзор матча 02 марта 2024
Вестерн Юнайтед
02.03.2024, суббота, 09:00
Австралия. А-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Перт Глори
53'
N. Botic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Перт Глори
Желтая карточка
B. Garuccio
90'
+4
Замена
Н. Рукавица
️️️️
N. Botic
90'
79'
Замена
T. Ostler
️️️️
J. Rawlins
Замена
R. Bozinovski
️️️️
A. Thurgate
79'
67'
Замена
K. Andrew Moore Majekodunmi
️️️️
A. Susnjar
Замена
D. Penha
️️️️
Л. Уэльс
64'
Замена
R. Danzaki
️️️️
M. Ruhs
64'
59'
Замена
D. Williams
️️️️
S. Colakovski
ГОЛ! 1:0!
N. Botic
Пас отдал
J. Risdon
53'
46'
Замена
M. Amini
️️️️
J. Muir
33'
Желтая карточка
J. Rawlins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
2
Tomoki Imai
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
14
Matthew Grimaldi
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
9
Noah Botic
ЦФ
19
Michael Ruhs
ЦФ
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
2
Riley Warland
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Вестерн Юнайтед
70
Michael Vonja
ВР
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
25
Daniel Penha
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
20
Rhys Bozinovski
ЦП
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
8
Mustafa Amini
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
27
Jayden Gorman
ЦФ
31
Joel Anasmo
ЦФ
4-3-1-2
1
19
22
17
2
14
21
32
11
Уэльс
19
9
4-1-4
20
2
15
23
17
20
29
22
7
77
9
13
Рукавица
13
Рукавица
9
11
Уэльс
25
25
11
Уэльс
19
77
77
19
32
20
20
32
23
20
20
23
7
9
9
7
15
21
21
15
8
8
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Перт Глори
70
Michael Vonja
ВР
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
13
Cameron Cook
ВР
27
Jayden Gorman
ЦФ
31
Joel Anasmo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
70
Michael Vonja
ВР
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
27
Jayden Gorman
ЦФ
31
Joel Anasmo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Перт Глори
1
1
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
6
Офсайды
4
0
Количество передач
599
350
Сейвы
0
6
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Mars Stadium, Ballarat
Новости команд
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Вестерн Юнайтед
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