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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 18 февраля 2024
Сентрал Кост Маринерс
18.02.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
83'
M. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс
Желтая карточка
Д. Вукович
90'
+6
Замена
A. Kuol
️️️️
M. Di Pizio
87'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M.
83'
Замена
R.
️️️️
B. Brandtman
72'
71'
Замена
M. Ninković
️️️️
L. Brook
Замена
R. Edmondson
️️️️
J. Lual
66'
Замена
M.
️️️️
C. Theoharous
66'
62'
Замена
С. Киттель
️️️️
A. Badolato
62'
Замена
Д. Пиериас
️️️️
N. Milanovic
Желтая карточка
C. Theoharous
58'
Желтая карточка
D. Hall
49'
36'
Замена
Б. Боррелло
️️️️
M. Antonsson
Желтая карточка
J. Farrell
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
16
Макс Балар
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
19
Jack Clisby
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
14
Nicolas Milanovic
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
14
Marcus Antonsson
ЦФ
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
22
Ronald
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
30
Taiga Harper
ВР
22
Anthony Pantazopoulos
ЦЗ
10
Miloš Ninković
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
7
Aydan Hammond
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
4-5-1
20
Вукович
15
45
5
66
37
4
7
10
16
Балар
27
3-5-2
1
19
6
Марсело
2
14
12
77
8
25
19
14
27
27
27
27
7
10
10
7
37
22
22
37
10
45
45
10
77
10
10
77
19
8
Киттель
8
Киттель
19
14
20
Пиериас
20
Пиериас
14
14
26
Боррелло
26
Боррелло
14
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
30
Taiga Harper
ВР
22
Anthony Pantazopoulos
ЦЗ
7
Aydan Hammond
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
Остались в запасе
30
Taiga Harper
ВР
22
Anthony Pantazopoulos
ЦЗ
7
Aydan Hammond
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
19
Офсайды
2
1
Количество передач
366
439
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
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Сентрал Кост Маринерс
Вестерн Сидней Уондерерс
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2025.09.16 11:41
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