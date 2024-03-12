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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 12 марта 2024
Мельбурн Сити
12.03.2024, вторник, 11:00
Австралия. А-лига, 12 тур
7 : 0
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
30'
Т. Арслан
32'
Т. Арслан
39'
Л. Натель
42'
M. Caputo
72'
N. Reis
77'
Д. Макларен
82'
T. Antonis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс
86'
Желтая карточка
Д. Пиериас
ГОЛ! 7:0!
T. Antonis
Пас отдал
S. Souprayen
82'
ГОЛ! 6:0!
Д. Макларен
Пас отдал
Л. Натель
77'
Замена
H. Politidis
️️️️
V. Fernández
74'
ГОЛ! 5:0!
N. Reis
Пас отдал
T. Antonis
72'
Замена
Д. Макларен
️️️️
M. Caputo
65'
Замена
A. Lopane
️️️️
Т. Арслан
65'
Замена
A. Nabbout
️️️️
М. Яколиш
55'
Замена
T. Antonis
️️️️
Д. Джегго
54'
52'
Желтая карточка
M. Ninković
46'
Замена
️️️️
T. Beadling
46'
Замена
G. Cléúr
️️️️
A. Simmons
46'
Замена
J. Clisby
️️️️
D. Scicluna
46'
Замена
Д. Пиериас
️️️️
L. Brook
46'
Замена
M. Ninković
️️️️
N. Milanovic
ГОЛ! 4:0!
M. Caputo
Пас отдал
S. Ugarković
42'
ГОЛ! 3:0!
Л. Натель
Пас отдал
M. Caputo
39'
ГОЛ! 2:0!
Т. Арслан
Пас отдал
Д. Джегго
32'
ГОЛ! 1:0!
Т. Арслан
Пас отдал
S. Ugarković
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
25
Callum Talbot
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
4
Nuno Reis
(К)
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
9
Max Caputo
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
ВР
31
Aidan Simmons
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Dylan Scicluna
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
26
Брендон Боррелло
(К)
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
19
Harry Politidis
ЦЗ
18
Jordon Hall
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
15
Andrew Nabbout
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
19
Jack Clisby
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
10
Miloš Ninković
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
4-4-1-1
1
25
4
26
15
9
6
8
Джегго
30
Арслан
44
Яколиш
19
Натель
2-1-4-3
20
Томас
31
6
20
Хендрикс
12
14
77
8
14
26
26
Боррелло
15
19
19
15
8
Джегго
17
17
8
Джегго
30
Арслан
21
21
30
Арслан
9
9
Макларен
9
Макларен
9
44
Яколиш
15
15
44
Яколиш
8
19
19
8
31
2
2
31
14
10
10
14
77
20
Пиериас
20
Пиериас
77
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
Главный тренер
Радо Видошич
1
Daniel Margush
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
Остались в запасе
1
Daniel Margush
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
620
339
Сейвы
5
5
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Jack Morgan, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
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