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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Макартур
Перт Глори - Макартур: обзор матча 23 декабря 2023
Перт Глори
23.12.2023, суббота, 14:30
Австралия. А-лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Макартур
48'
S. Khelifi
65'
L. Ivanovic
90+3'
D. Williams
30'
M. Millar
42'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Макартур
90'
+6
Желтая карточка
A. Auglah
ГОЛ! 3:2!
D. Williams
Пас отдал
A. Taggart
90'
+3
90'
+2
Замена
K. Popović
️️️️
В. Жермен
Замена
T. Ostler
️️️️
J. Koutroumbis
84'
Замена
D. Williams
️️️️
S. Colakovski
84'
Замена
J. Carluccio
️️️️
S. Khelifi
84'
77'
Замена
L. Rose
️️️️
R. Borges Rodrigues
77'
Замена
J. Webber
️️️️
U. Dávila
Замена
B. Kamau
️️️️
L. Ivanovic
72'
ГОЛ! 2:2!
L. Ivanovic
Пас отдал
J. Muir
65'
59'
Замена
J. Hollman
️️️️
К. Льюис
59'
Замена
A. Auglah
️️️️
D. De Silva
Замена
M. Amini
️️️️
O. Bozanic
59'
ГОЛ! 1:2!
S. Khelifi
Пас отдал
G. Colli
48'
42'
ГОЛ! 0:2!
В. Жермен
Пас отдал
M. Millar
30'
ГОЛ! 0:1!
M. Millar
Пас отдал
R. Borges Rodrigues
Желтая карточка
S. Khelifi
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
24
Oliver Bozanic
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
32
Isaac Hovar
ЦЗ
15
Kearyn Baccus
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
44
Matthew Millar
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
8
Mustafa Amini
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
15
Jake Hollman
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
19
Jesper Webber
ЦФ
72
Ali Auglah
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
3-1-5
13
15
5
Биверс
22
20
7
22
17
24
9
2-4-4
12
5
32
10
23
Льюис
44
15
5
17
7
98
Жермен
7
9
9
7
22
20
20
22
17
17
17
17
24
8
8
24
9
77
77
9
23
Льюис
15
15
23
Льюис
98
Жермен
29
29
98
Жермен
10
19
19
10
7
72
72
7
17
15
15
17
Остались в запасе
Перт Глори
Макартур
20
Oliver Sail
ВР
29
Darryl Lachman
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
20
Oliver Sail
ВР
29
Darryl Lachman
ЦФ
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Перт Глори - Макартур
1
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
8
Нарушения
12
7
Офсайды
2
0
Количество передач
468
448
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Adam Bavcar, Australia
Стадион:
ХБФ Парк
Новости команд
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