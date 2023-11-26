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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Перт Глори
Брисбен Роар - Перт Глори: обзор матча 26 ноября 2023
Брисбен Роар
26.11.2023, воскресенье, 07:00
Австралия. А-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Перт Глори
56'
H. Hore
65'
J. O'Shea
90+4'
A. Susnjar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брисбен Роар - Перт Глори
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
A. Susnjar
87'
Желтая карточка
T. Ostler
84'
Замена
A. McEneff
️️️️
O. Bozanic
Замена
Q. Macnicol
️️️️
N. Mileusnić
84'
Замена
A. Parsons
️️️️
F. Berenguer
84'
Замена
J. Hingert
️️️️
L. Zabala
80'
Замена
R. Brownlie
️️️️
H. Hore
80'
ГОЛ! 2:0!
J. O'Shea
65'
64'
Желтая карточка
S. Colakovski
63'
Замена
T. Ostler
️️️️
J. Koutroumbis
63'
Замена
L. Ivanovic
️️️️
A. Taggart
ГОЛ! 1:0!
H. Hore
Пас отдал
J. O'Shea
56'
55'
Замена
S. Colakovski
️️️️
S. Khelifi
Желтая карточка
J. O'Shea
38'
Замена
A. Burke-Gilroy
️️️️
C. Brown
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
2
Scott Neville
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
8
Jay O'Shea
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
20
Thomas Waddingham
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
5
Марк Биверс
(К)
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
24
Oliver Bozanic
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
22
Adam Taggart
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
19
Quinn Macnicol
ЦП
22
Alex Parsons
ЦФ
32
Rylan Brownlie
ЦФ
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
27
Jayden Gorman
ЦФ
4-4-2
1
35
5
3
2
8
10
13
12
10
20
4-1-5
13
5
Биверс
15
22
17
20
77
22
29
24
17
35
19
19
35
3
21
21
3
10
19
19
10
10
22
22
10
13
32
32
13
22
9
9
22
22
20
20
22
17
7
7
17
24
8
8
24
Остались в запасе
Брисбен Роар
Перт Глори
29
Matt Acton
ВР
5
Кай Труин
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
20
Oliver Sail
ВР
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
27
Jayden Gorman
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
5
Кай Труин
ЦЗ
Остались в запасе
20
Oliver Sail
ВР
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
27
Jayden Gorman
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Брисбен Роар - Перт Глори
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Suncorp Stadium, Brisbane
Новости команд
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Брисбен Роар
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