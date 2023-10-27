Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Сидней
Брисбен Роар - Сидней: обзор матча 27 октября 2023
Брисбен Роар
27.10.2023, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Сидней
1'
H. Hore
21'
N. Mileusnić
51'
H. Hore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брисбен Роар - Сидней
87'
Замена
M. Glasson
️️️️
Р. Мак
Замена
Q. Macnicol
️️️️
F. Berenguer
84'
Замена
J. Markovski
️️️️
N. Mileusnić
81'
Желтая карточка
M. Freke
75'
74'
Замена
Z. de Jesus
️️️️
J. Courtney-Perkins
Замена
T. Gomulka
️️️️
J. Caletti
70'
Замена
R. Brownlie
️️️️
T. Waddingham
70'
65'
Замена
A. Gurd
️️️️
A. Caceres
65'
Замена
J. Kucharski
️️️️
Д. Лолли
ГОЛ! 3:0!
H. Hore
Пас отдал
T. Waddingham
51'
Желтая карточка
S. Neville
48'
46'
Замена
P. Wood
️️️️
M. Burgess
ГОЛ! 2:0!
N. Mileusnić
21'
ГОЛ! 1:0!
H. Hore
Пас отдал
F. Berenguer
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
5
Кай Труин
ЦЗ
2
Scott Neville
ЦЗ
5
Tom Aldred
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
10
Florin Berenguer
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
6
Joe Caletti
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Max Burgess
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
26
Luke Brattan
ЦП
90
Фабио
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
23
Aaron Reardon
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
19
Quinn Macnicol
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
32
Rylan Brownlie
ЦФ
8
Jonas Markovski
ЦФ
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
21
Zachary de Jesus
ЦЗ
3
Aaron Gurd
ЦЗ
8
Wataru Kamijo
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
8
Patrick Wood
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
4-4-2
1
5
Труин
5
35
2
10
6
13
8
20
10
3-3-1-3
30
Редмэйн
23
3
Гирдвуд-Райх
4
14
10
26
21
Мак
15
11
Лолли
90
Фабио
10
19
19
10
6
12
12
6
20
32
32
20
10
8
8
10
4
21
21
4
10
3
3
10
21
Мак
19
19
21
Мак
14
8
8
14
11
Лолли
9
9
11
Лолли
Остались в запасе
Брисбен Роар
Сидней
29
Matt Acton
ВР
23
Aaron Reardon
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
1
Adam Pavlesic
ВР
8
Wataru Kamijo
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
23
Aaron Reardon
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
8
Wataru Kamijo
ЦП
Главный тренер
Росс Алоизи
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Брисбен Роар - Сидней
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Новости команд
Все
Брисбен Роар
Сидней
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+