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Биолог-Новокубанск - Динамо-2 Мх

19.11.2023, Воскресенье, 18:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур Биолог-Новокубанск - Динамо-2 Мх
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Матч начнется в 18:00 мск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа B
4 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Динамо-2 Мх Биолог-Новокубанск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севастополь 7 5 1 1 11:4 +7 16
2. Алания-2 7 4 2 1 15:10 +5 14
3. Спартак Нч 7 4 1 2 11:8 +3 13
4. СКА 7 4 0 3 7:7 0 12
5. Биолог-Новокубанск 7 3 1 3 6:6 0 10
6. Победа 7 2 0 5 10:16 -6 6
7. Динамо-2 Мх 7 1 3 3 8:10 -2 6
8. Динамо Ст 7 1 0 6 2:9 -7 3
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Россия
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