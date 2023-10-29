Спартак-Нальчик - Биолог-Новокубанск

|15 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Спартак-Нальчик
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|3:2
|Спартак-Нальчик
|15 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Спартак-Нальчик
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|3:2
|Спартак-Нальчик
|21 тур
|6 апреля, среда
|14:30
|Спартак-Нальчик
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|5 тур
|18 августа, среда
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Спартак-Нальчик
|22 тур
|3 апреля, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Спартак-Нальчик
|6 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:00
|Спартак-Нальчик
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|13 тур
|12 октября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|Спартак-Нальчик
|25 тур
|27 апреля, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|0:3
|Спартак-Нальчик
|11 тур
|5 октября, пятница
|16:00
|Спартак-Нальчик
|2:3
|Биолог-Новокубанск
|20 тур
|18 ноября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Спартак-Нальчик
|4 тур
|12 августа, суббота
|18:30
|Спартак-Нальчик
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|1/32 финала
|24 августа, среда
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Спартак-Нальчик
|21 тур
|25 апреля, понедельник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Спартак-Нальчик
|9 тур
|14 сентября, понедельник
|18:30
|Спартак-Нальчик
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|32 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:2
|Спартак-Нальчик
|25 тур
|19 апреля, воскресенье
|16:00
|Спартак-Нальчик
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Севастополь
|7
|5
|1
|1
|11:4
|+7
|16
|2.
|Алания-2
|7
|4
|2
|1
|15:10
|+5
|14
|3.
|Спартак Нч
|7
|4
|1
|2
|11:8
|+3
|13
|4.
|СКА
|7
|4
|0
|3
|7:7
|0
|12
|5.
|Биолог-Новокубанск
|7
|3
|1
|3
|6:6
|0
|10
|6.
|Победа
|7
|2
|0
|5
|10:16
|-6
|6
|7.
|Динамо-2 Мх
|7
|1
|3
|3
|8:10
|-2
|6
|8.
|Динамо Ст
|7
|1
|0
|6
|2:9
|-7
|3