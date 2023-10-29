Спартак-Нальчик - Биолог-Новокубанск

29.10.2023, Воскресенье, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур Спартак-Нальчик - Биолог-Новокубанск
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
15 тур
29 октября, суббота 14:00 Спартак-Нальчик 0:1 Биолог-Новокубанск
3 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 3:2 Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
21 тур
6 апреля, среда 14:30 Спартак-Нальчик 0:1 Биолог-Новокубанск
5 тур
18 августа, среда 17:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
22 тур
3 апреля, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Спартак-Нальчик
6 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Спартак-Нальчик 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
13 тур
12 октября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
25 тур
27 апреля, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 0:3 Спартак-Нальчик
11 тур
5 октября, пятница 16:00 Спартак-Нальчик 2:3 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
20 тур
18 ноября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Спартак-Нальчик
4 тур
12 августа, суббота 18:30 Спартак-Нальчик 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
24 августа, среда 16:30 Биолог-Новокубанск 0:2 Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
21 тур
25 апреля, понедельник 17:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Спартак-Нальчик
9 тур
14 сентября, понедельник 18:30 Спартак-Нальчик 0:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
32 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 2:2 Спартак-Нальчик
25 тур
19 апреля, воскресенье 16:00 Спартак-Нальчик 2:1 Биолог-Новокубанск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севастополь 7 5 1 1 11:4 +7 16
2. Алания-2 7 4 2 1 15:10 +5 14
3. Спартак Нч 7 4 1 2 11:8 +3 13
4. СКА 7 4 0 3 7:7 0 12
5. Биолог-Новокубанск 7 3 1 3 6:6 0 10
6. Победа 7 2 0 5 10:16 -6 6
7. Динамо-2 Мх 7 1 3 3 8:10 -2 6
8. Динамо Ст 7 1 0 6 2:9 -7 3
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Россия
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