Алания-2 - Биолог-Новокубанск

|19 тур
|11 марта, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Алания-2
|7 тур
|3 сентября, суббота
|16:00
|Алания-2
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|19 тур
|11 марта, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Алания-2
|7 тур
|3 сентября, суббота
|16:00
|Алания-2
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|25 тур
|10 апреля, воскресенье
|15:00
|Алания-2
|1:4
|Биолог-Новокубанск
|9 тур
|12 сентября, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|5:3
|Алания-2
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Севастополь
|7
|5
|1
|1
|11:4
|+7
|16
|2.
|Алания-2
|7
|4
|2
|1
|15:10
|+5
|14
|3.
|Спартак Нч
|7
|4
|1
|2
|11:8
|+3
|13
|4.
|СКА
|7
|4
|0
|3
|7:7
|0
|12
|5.
|Биолог-Новокубанск
|7
|3
|1
|3
|6:6
|0
|10
|6.
|Победа
|7
|2
|0
|5
|10:16
|-6
|6
|7.
|Динамо-2 Мх
|7
|1
|3
|3
|8:10
|-2
|6
|8.
|Динамо Ст
|7
|1
|0
|6
|2:9
|-7
|3