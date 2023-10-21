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Алания-2 - Биолог-Новокубанск

21.10.2023, Суббота, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур Алания-2 - Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
19 тур
11 марта, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Алания-2
7 тур
3 сентября, суббота 16:00 Алания-2 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
25 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Алания-2 1:4 Биолог-Новокубанск
9 тур
12 сентября, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 5:3 Алания-2
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севастополь 7 5 1 1 11:4 +7 16
2. Алания-2 7 4 2 1 15:10 +5 14
3. Спартак Нч 7 4 1 2 11:8 +3 13
4. СКА 7 4 0 3 7:7 0 12
5. Биолог-Новокубанск 7 3 1 3 6:6 0 10
6. Победа 7 2 0 5 10:16 -6 6
7. Динамо-2 Мх 7 1 3 3 8:10 -2 6
8. Динамо Ст 7 1 0 6 2:9 -7 3
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Россия
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