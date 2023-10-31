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Мэнсфилд Таун - Порт Вейл

31.10.2023, Вторник, 00:00 мск Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Мэнсфилд Таун - Порт Вейл
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Матч еще не начался
П1
2.6
Х
3.5
П2
2.6
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