Металлург Л - Чертаново

|Осень, 4 тур
|5 августа, суббота
|13:00
|Чертаново
|3:0
|Металлург Л
|Осень, 4 тур
|5 августа, суббота
|13:00
|Чертаново
|3:0
|Металлург Л
|22 тур
|7 мая, воскресенье
|15:00
|Металлург Л
|0:1
|Чертаново
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Чертаново
|1:2
|Металлург Л
|25 тур
|23 мая, понедельник
|15:00
|Чертаново
|1:4
|Металлург Л
|13 тур
|11 октября, воскресенье
|16:00
|Металлург Л
|1:1
|Чертаново
|1/128 финала
|24 июля, пятница
|18:00
|Металлург Л
|5:1
|Чертаново
|30 тур
|27 мая, среда
|14:00
|Чертаново
|2:1
|Металлург Л
|1 тур
|14 июля, понедельник
|18:00
|Металлург Л
|3:2
|Чертаново
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|11
|7
|2
|2
|14:8
|+6
|23
|2.
|Авангард Кур
|11
|6
|2
|3
|22:11
|+11
|20
|3.
|Родина-2
|11
|5
|4
|2
|9:7
|+2
|19
|4.
|Текстильщик Ив
|11
|3
|7
|1
|12:10
|+2
|16
|5.
|Амкар-Пермь
|11
|3
|6
|2
|10:8
|+2
|15
|6.
|Металлург Лп
|11
|3
|4
|4
|10:13
|-3
|13
|7.
|Челябинск
|11
|3
|4
|4
|11:13
|-2
|13
|8.
|Чертаново
|11
|2
|5
|4
|12:11
|+1
|11
|9.
|Форте
|11
|3
|2
|6
|12:19
|-7
|11
|10.
|Салют
|11
|1
|2
|8
|11:23
|-12
|5