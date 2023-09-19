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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Ульсан Хендэ - БГ Патхум Юнайтед
Ульсан Хендэ - БГ Патхум Юнайтед: обзор матча 19 сентября 2023
Ульсан Хендэ
19.09.2023, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
БГ Патхум Юнайтед
28'
М. Адам
73'
М. Адам
78'
М. Адам
41'
R. Stewart
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - БГ Патхум Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
М. Адам
Пас отдал
В. Казаишвили
78'
ГОЛ! 2:1!
М. Адам
Пас отдал
A. Esaka
73'
Желтая карточка
Ч. Сын Хен
67'
Замена
G. Ludwigson
️️️️
C. Lee
63'
Замена
A. Esaka
️️️️
Д. Ли
63'
Замена
M. Kim
️️️️
Д. Боянич
63'
Замена
К. Ки-Хи
️️️️
К. Юнь-Квон
46'
46'
Замена
A. Sorada
️️️️
C. Veerachart
46'
Замена
S. Sareepim
️️️️
R. Stewart
41'
ГОЛ! 1:1!
R. Stewart
40'
Желтая карточка
C. Buaphan
ГОЛ! 1:0!
М. Адам
Пас отдал
Д. Ли
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
7
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
БГ Патхум Юнайтед
34
Chatchai Budprom
ВР
75
Shinnaphat Lee Oh
ЦЗ
55
Chonnapat Buaphan
ЦЗ
16
Джаккафан Прайсуван
ЦЗ
24
Ryhan Stewart
ЦП
4
Chaowat Veerachart
ЦП
6
Сарач Юйен
ЦП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
10
Тирасил Дангда
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
22
Min-hyeok Kim
ЦП
12
Jae-Hwan Hwang
ЦП
16
Sung-joon Kim
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
БГ Патхум Юнайтед
26
Kittipong Phoothawchuek
ВР
85
Issarapong Waewdee
ВР
5
Victor Cardozo
ЦЗ
33
Wattanakorn Sawatlakhorn
ЦЗ
2
Сантипап Чаннгом
ЦЗ
15
Apisit Sorada
ЦЗ
19
Chenrop Samphaodi
ЦФ
9
Surachart Sareepim
ЦФ
77
Patrik Gustavsson
ЦФ
48
Thitipat Ekarunpong
ЦФ
4-4-1-1
21
Хен У
15
Сын Хен
19
Ким Юнь-Квон
16
23
Та-Хван
24
6
Боянич
10
Казаишвили
72
10
Ли
7
Адам
3-4-3
34
75
55
16
Прайсуван
4
6
Юйен
27
24
14
37
Сергеев
10
Дангда
19
Ким Юнь-Квон
20
Ки-Хи
20
Ки-Хи
19
Ким Юнь-Квон
6
Боянич
22
22
6
Боянич
72
17
17
72
10
Ли
8
8
10
Ли
4
15
15
4
24
9
9
24
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
БГ Патхум Юнайтед
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
12
Jae-Hwan Hwang
ЦП
16
Sung-joon Kim
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
26
Kittipong Phoothawchuek
ВР
85
Issarapong Waewdee
ВР
5
Victor Cardozo
ЦЗ
33
Wattanakorn Sawatlakhorn
ЦЗ
2
Сантипап Чаннгом
ЦЗ
19
Chenrop Samphaodi
ЦФ
77
Patrik Gustavsson
ЦФ
48
Thitipat Ekarunpong
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
12
Jae-Hwan Hwang
ЦП
16
Sung-joon Kim
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
Остались в запасе
26
Kittipong Phoothawchuek
ВР
85
Issarapong Waewdee
ВР
5
Victor Cardozo
ЦЗ
33
Wattanakorn Sawatlakhorn
ЦЗ
2
Сантипап Чаннгом
ЦЗ
19
Chenrop Samphaodi
ЦФ
77
Patrik Gustavsson
ЦФ
48
Thitipat Ekarunpong
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Ульсан Хендэ - БГ Патхум Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
БГ Патхум Юнайтед
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Джохор
4 : 1
12.12.2023
БГ Патхум Юнайтед
Лига чемпионов АФК, 5 тур
БГ Патхум Юнайтед
1 : 3
28.11.2023
Ульсан Хендэ
Лига чемпионов АФК, 4 тур
Кавасаки Фронтале
4 : 2
07.11.2023
БГ Патхум Юнайтед
Лига чемпионов АФК, 3 тур
БГ Патхум Юнайтед
2 : 4
24.10.2023
Кавасаки Фронтале
Лига чемпионов АФК, 2 тур
БГ Патхум Юнайтед
2 : 4
03.10.2023
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