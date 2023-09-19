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Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос - Инчхон Юнайтед
Йокогама Маринос - Инчхон Юнайтед: обзор матча 19 сентября 2023
Йокогама Маринос
19.09.2023, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК, группа G, 1 тур
2 : 4
Завершен
Инчхон Юнайтед
17'
Т. Нисимура
43'
R. Miyaichi
8'
J. Ichimori (АГ)
37'
G. Fernandes
75'
H.
79'
H.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йокогама Маринос - Инчхон Юнайтед
79'
ГОЛ! 2:4!
H.
75'
ГОЛ! 2:3!
H.
Пас отдал
P. Mpoku
Желтая карточка
Y. Murakami
73'
Замена
Y. Murakami
️️️️
K. Matsubara
64'
Замена
Ян
️️️️
R. Miyaichi
64'
61'
Замена
H.
️️️️
С. Мугоша
ГОЛ! 2:2!
R. Miyaichi
Пас отдал
K. Yoshio
43'
37'
ГОЛ! 1:2!
G. Fernandes
Пас отдал
D. Kim
20'
Желтая карточка
D. Jeong
ГОЛ! 1:1!
Т. Нисимура
17'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
J. Ichimori
3'
Желтая карточка
Y. Kim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
22
Jun Ichimori
ВР
27
Ken Matsubara
ЦЗ
22
Ryotaro Tsunoda
ЦЗ
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
8
Kenta Inoue
ЦП
8
Takuya Kida
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Инчхон Юнайтед
1
Dong-heon Kim
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
11
Gerso Fernandes
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
8
Kota Mizunuma
ЦП
20
Kota Watanabe
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
18
Ян
ПВ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
38
Yuhi Murakami
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Инчхон Юнайтед
21
Tae-heui Lee
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
13
Yun-gu Kang
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
76
Hernandes
ЦП
50
Dae-jung Kim
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
3-3-3
22
27
22
5
8
8
47
20
Нисимура
14
23
3-2-3-2
1
2
23
17
28
47
8
5
7
9
Мугоша
11
23
18
Ян
18
Ян
23
27
38
38
27
9
Мугоша
76
76
9
Мугоша
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Инчхон Юнайтед
21
Hiroki Ilkura
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
8
Kota Mizunuma
ЦП
20
Kota Watanabe
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
21
Tae-heui Lee
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
13
Yun-gu Kang
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
50
Dae-jung Kim
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
21
Hiroki Ilkura
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
8
Kota Mizunuma
ЦП
20
Kota Watanabe
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Остались в запасе
21
Tae-heui Lee
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
13
Yun-gu Kang
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
50
Dae-jung Kim
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Йокогама Маринос - Инчхон Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
- : -
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 12 тур
Нагоя Грампус
1 : 1
25.10.2026
Йокогама Маринос
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
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