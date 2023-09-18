Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Мумбаи Сити - Нассаджи
Мумбаи Сити - Нассаджи: обзор матча 18 сентября 2023
Мумбаи Сити
18.09.2023, понедельник, 17:00
Лига чемпионов АФК, группа D, 1 тур
0 : 2
Завершен
Нассаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мумбаи Сити - Нассаджи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мумбаи Сити
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Мумбаи Сити
1 : 2
04.12.2023
Навбахор
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Нассаджи
2 : 0
28.11.2023
Мумбаи Сити
Лига чемпионов АФК, 4 тур
Мумбаи Сити
0 : 2
06.11.2023
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 3 тур
Аль-Хиляль
6 : 0
23.10.2023
Мумбаи Сити
Лига чемпионов АФК, 2 тур
Навбахор
3 : 0
03.10.2023
Мумбаи Сити
Нассаджи
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
04.12.2023
Нассаджи
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Нассаджи
2 : 0
28.11.2023
Мумбаи Сити
Лига чемпионов АФК, 4 тур
Нассаджи
1 : 3
06.11.2023
Навбахор
Лига чемпионов АФК, 3 тур
Навбахор
2 : 1
23.10.2023
Нассаджи
Лига чемпионов АФК, 2 тур
Нассаджи
0 : 3
03.10.2023
Аль-Хиляль
Новости команд
Все
Мумбаи Сити
Нассаджи
«Рубин» продал нападающего в иранский клуб
31 июля
Экс-спартаковец сделал дубль в матче азиатской ЛЧ
2023.11.07 10:56
1
Стартовые составы на матч «Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»: 3 тур Лига чемпионов АФК
2023.10.23 20:20
«Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023
2023.10.23 19:47
Стартовые составы на матч «Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»: 3 тур Лига чемпионов АФК
2023.10.23 20:20
«Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023
2023.10.23 19:47
«Рубин» продал нападающего в иранский клуб
31 июля
Экс-спартаковец сделал дубль в матче азиатской ЛЧ
2023.11.07 10:56
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+