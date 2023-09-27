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Борнмут - Сток Сити

27.09.2023, Среда, 21:45 мск Борнмут, стадион Виталити Стэдиум Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Борнмут - Сток Сити
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
35 тур
26 февраля, суббота 18:00 Борнмут 2:1 Сток Сити
13 тур
19 октября, вторник 21:45 Сток Сити 0:1 Борнмут
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
46 тур
8 мая, суббота 14:30 Борнмут 0:2 Сток Сити
23 тур
2 января, суббота 22:45 Сток Сити 0:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
3 февраля, суббота 18:00 Борнмут 2:1 Сток Сити
9 тур
21 октября, суббота 17:00 Сток Сити 1:2 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
36 тур
6 мая, суббота 17:00 Борнмут 2:2 Сток Сити
12 тур
19 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 0:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 18:00 Борнмут 1:3 Сток Сити
7 тур
26 сентября, суббота 17:00 Сток Сити 2:1 Борнмут
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