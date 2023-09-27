Борнмут - Сток Сити

|35 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Борнмут
|2:1
|Сток Сити
|13 тур
|19 октября, вторник
|21:45
|Сток Сити
|0:1
|Борнмут
|35 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Борнмут
|2:1
|Сток Сити
|13 тур
|19 октября, вторник
|21:45
|Сток Сити
|0:1
|Борнмут
|46 тур
|8 мая, суббота
|14:30
|Борнмут
|0:2
|Сток Сити
|23 тур
|2 января, суббота
|22:45
|Сток Сити
|0:1
|Борнмут
|26 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Борнмут
|2:1
|Сток Сити
|9 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Сток Сити
|1:2
|Борнмут
|36 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Борнмут
|2:2
|Сток Сити
|12 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:1
|Борнмут