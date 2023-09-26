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Мэнсфилд Таун - Питерборо Юнайтед

26.09.2023, Вторник, 21:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Мэнсфилд Таун - Питерборо Юнайтед
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Матч начнется в 21:45 мск
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