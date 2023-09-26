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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эксетер Сити - Лутон Таун
Эксетер Сити - Лутон Таун: обзор матча 26 сентября 2023
Эксетер Сити
26.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Лутон Таун
83'
Д. Митчелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Лутон Таун
Желтая карточка
П. Суини
90'
+6
Желтая карточка
T. Carroll
90'
+6
Вторая желтая
Д. Митчелл
88'
ГОЛ! 1:0!
Д. Митчелл
83'
Желтая карточка
В. Синисало
78'
Замена
П. Суини
️️️️
Д. Фицуотер
77'
Замена
S. Cox
️️️️
K. Taylor
77'
75'
Замена
К. Моррис
️️️️
Э. Адебайо
64'
Замена
И. Каборе
️️️️
А. Даути
64'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Т. Чон
64'
Замена
Д. Браун
️️️️
К. Вудроу
Замена
Г. Кайт
️️️️
V. Harper
63'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
J. Scott
62'
Желтая карточка
V. Harper
51'
Желтая карточка
Д. Митчелл
48'
Замена
R. Cole
️️️️
К. Уоттс
43'
42'
Желтая карточка
Т. Чон
35'
Желтая карточка
Т. Менжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
4
Уилл Эймсон
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Эксетер Сити
25
Пирс Суини
ЦЗ
36
Mitch Beardmore
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
19
Jayden Luker
ЦП
19
Jake Burger
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
4-3-3
1
Синисало
11
Митчелл
33
Джулс
5
Фицуотер
24
11
23
17
Уоттс
22
14
4
Эймсон
3-1-2-2-2
23
Крул
5
Андерсен
15
Менжи
12
Джонсон
17
Мпанцу
8
Берри
3
Гилс
19
Чон
45
Даути
12
Вудроу
45
Адебайо
5
Фицуотер
25
Суини
25
Суини
5
Фицуотер
17
Уоттс
12
12
17
Уоттс
14
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
14
23
19
19
23
24
14
Кайт
14
Кайт
24
45
Даути
12
Каборе
12
Каборе
45
Даути
19
Чон
27
Огбене
27
Огбене
19
Чон
12
Вудроу
18
Браун
18
Браун
12
Вудроу
45
Адебайо
9
Моррис
9
Моррис
45
Адебайо
Остались в запасе
Эксетер Сити
Лутон Таун
36
Mitch Beardmore
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
1
Джеймс Ши
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
19
Jayden Luker
ЦП
19
Jake Burger
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
36
Mitch Beardmore
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
19
Jayden Luker
ЦП
19
Jake Burger
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Эксетер Сити - Лутон Таун
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
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