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Ипсвич Таун - Вулверхэмптон

26.09.2023, Вторник, 21:45 мск Ипсвич, стадион Портмен Роад Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
29 тур
27 января, суббота 18:00 Ипсвич Таун 0:1 Вулверхэмптон
23 тур
23 декабря, суббота 18:00 Вулверхэмптон 1:0 Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
36 тур
7 марта, вторник 22:45 Ипсвич Таун 0:0 Вулверхэмптон
3 тур
16 августа, вторник 21:45 Вулверхэмптон 0:0 Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
39 тур
2 апреля, суббота 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Ипсвич Таун
17 тур
21 ноября, суббота 18:00 Ипсвич Таун 2:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
44 тур
18 апреля, суббота 14:15 Вулверхэмптон 1:1 Ипсвич Таун
16 тур
4 ноября, вторник 22:45 Ипсвич Таун 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 19:00 Вулверхэмптон 0:2 Ипсвич Таун
6 тур
19 сентября, среда 22:45 Ипсвич Таун 0:2 Вулверхэмптон
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