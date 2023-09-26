Ипсвич Таун - Вулверхэмптон

|29 тур
|27 января, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|0:1
|Вулверхэмптон
|23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ипсвич Таун
|29 тур
|27 января, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|0:1
|Вулверхэмптон
|23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ипсвич Таун
|36 тур
|7 марта, вторник
|22:45
|Ипсвич Таун
|0:0
|Вулверхэмптон
|3 тур
|16 августа, вторник
|21:45
|Вулверхэмптон
|0:0
|Ипсвич Таун
|39 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Ипсвич Таун
|17 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|2:2
|Вулверхэмптон
|44 тур
|18 апреля, суббота
|14:15
|Вулверхэмптон
|1:1
|Ипсвич Таун
|16 тур
|4 ноября, вторник
|22:45
|Ипсвич Таун
|2:1
|Вулверхэмптон
|25 тур
|29 декабря, суббота
|19:00
|Вулверхэмптон
|0:2
|Ипсвич Таун
|6 тур
|19 сентября, среда
|22:45
|Ипсвич Таун
|0:2
|Вулверхэмптон