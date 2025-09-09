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Колумбия - Боливия

09.09.2025, Вторник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур Колумбия - Боливия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
9 тур
10 октября, четверг 00:00 Боливия Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
17 тур
25 марта, пятница 02:30 Колумбия 3:0 Боливия
9 тур
2 сентября, четверг 23:00 Боливия 1:1 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
13 тур
23 марта, четверг 23:30 Колумбия 1:0 Боливия
5 тур
24 марта, четверг 23:00 Боливия 2:3 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
11 тур
22 марта, пятница 23:59 Колумбия 5:0 Боливия
2 тур
12 октября, среда 01:00 Боливия 1:2 Колумбия
Кубок Америки 2011, группа A
3 тур
10 июля, воскресенье 23:00 Колумбия 2:0 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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