Колумбия - Боливия

|9 тур
|10 октября, четверг
|00:00
|Боливия
|Колумбия
|17 тур
|25 марта, пятница
|02:30
|Колумбия
|3:0
|Боливия
|9 тур
|2 сентября, четверг
|23:00
|Боливия
|1:1
|Колумбия
|13 тур
|23 марта, четверг
|23:30
|Колумбия
|1:0
|Боливия
|5 тур
|24 марта, четверг
|23:00
|Боливия
|2:3
|Колумбия
|11 тур
|22 марта, пятница
|23:59
|Колумбия
|5:0
|Боливия
|2 тур
|12 октября, среда
|01:00
|Боливия
|1:2
|Колумбия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0