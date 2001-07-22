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Торпедо - ЦСКА
Торпедо - ЦСКА: обзор матча 22 июля 2001
Торпедо
22.07.2001, воскресенье, 00:00
Чемпионат России, 18 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
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