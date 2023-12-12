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Наполи - Брага

12.12.2023, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 6 тур Наполи - Брага
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа C
1 тур
20 сентября, среда 22:00 Брага Наполи
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