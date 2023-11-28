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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Ньюкасл
ПСЖ - Ньюкасл: обзор матча 28 ноября 2023
ПСЖ
28.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
90+8'
К. Мбаппе (П)
24'
А. Исак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ньюкасл
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мбаппе
90'
+8
Желтая карточка
Г. Рамуш
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Н. Поуп
88'
Желтая карточка
М. Альмирон
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Перейра
85'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Кан Ин
82'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
72'
Замена
Б. Барколя
️️️️
Р. Коло Муани
62'
Замена
Витинья
️️️️
М. Угарте
62'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
60'
Желтая карточка
У. Дембеле
58'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
54'
Желтая карточка
М. Угарте
36'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
22'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Ли Кан Ин
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
2
Валентино Ливраменто
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
58
Джеймс Хантли
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
55
Майкл Ндивени
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
21
Эрнандес
2
Перейра
37
Шкриньяр
2
Хакими
5
Угарте
8
Руис
7
Кан Ин
10
Дембеле
9
Муани
10
Мбаппе
4-1-3-2
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
24
Ласселлс
2
Ливраменто
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
9
Исак
67
Майли
5
Угарте
17
Витинья
17
Витинья
5
Угарте
9
Муани
29
Барколя
29
Барколя
9
Муани
7
Кан Ин
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Кан Ин
2
Перейра
9
Рамуш
9
Рамуш
2
Перейра
Остались в запасе
ПСЖ
Ньюкасл
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
58
Джеймс Хантли
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
55
Майкл Ндивени
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
58
Джеймс Хантли
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Бен Паркинсон
ПВ
55
Майкл Ндивени
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча ПСЖ - Ньюкасл
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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